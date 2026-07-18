Ubriaco e Senza Patente Tenta di Bruciare la Volante con una tanica di benzina: Arrestato per Resistenza e Tentato Incendio

Cabras, Ubriaco e Senza Patente Tenta di Bruciare la Volante: Arrestato per Resistenza e Tentato Incendio

CABRAS – Una notte di follia si è consumata a Cabras, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Oristano per resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio doloso. L'episodio è avvenuto durante un controllo etilometrico nel centro del comune.

Il Controllo e la Reazione

La pattuglia della Stradale ha fermato un uomo alla guida senza patente e in evidente stato di ebbrezza. Alla richiesta di sottoporsi all'accertamento, il conducente si è rifiutato e ha manifestato insofferenza verso i poliziotti. Durante la redazione degli atti, l'uomo ha preso improvvisamente una tanica di liquido infiammabile dall'interno del veicolo, lanciandone parte del contenuto su un agente e sul veicolo di servizio.

La Fiammata e il Salvataggio

L'agente, resosi conto di essere stato cosparso di materiale infiammabile, si è allontanato con un balzo. Il conducente ha dato fuoco alla tanica con un accendino e l'ha lanciata verso la volante, provocando una fiammata. L'operatore, con grande prontezza, ha però afferrato la tanica e l'ha allontanata, scongiurando danni ben più gravi.

L'Arresto e la Condanna

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato incendio. Questa mattina, l'arresto è stato convalidato e l'indagato è stato condannato, con l'applicazione dell'obbligo di firma. L'episodio dimostra la prontezza degli agenti e la loro capacità di fronteggiare situazioni estreme per tutelare la propria incolumità e quella dei cittadini. L'uomo dovrà rispondere di una condotta che poteva avere conseguenze ben più gravi.