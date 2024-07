Sardegna, riaperto il bando della continuità territoriale

Il bando per l’affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea in continuità territoriale aerea per la Sardegna è stato riaperto. La scadenza è fissata una settimana da oggi. Questa decisione è stata presa dopo il rinvio della seduta per l’apertura delle buste, originariamente prevista per ieri, a causa di verifiche tecniche sul sistema di caricamento Cat Sardegna. Secondo quanto comunicato dall’assessorato regionale ai Trasporti, Barbara Manca, la riapertura della gara è stata necessaria a seguito di segnalazioni riguardanti difficoltà dichiarate nel caricamento di un documento su Cat Sardegna. Di conseguenza, sono stati avviati approfondimenti tecnici presso l’assistenza incaricata della gestione della piattaforma. L’assessorato ha precisato che le offerte già presentate mantengono la loro validità e potranno essere sostituite e/o modificate entro i nuovi termini. Questi sono stati fissati per l’11 luglio alle 16:30. Inoltre, è stato specificato che fino all’apertura della busta tramite la piattaforma informatica, la stazione appaltante e quindi l’assessorato non hanno conoscenza dell’effettiva partecipazione alla gara né del numero di operatori che, a causa delle

