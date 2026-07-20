Si chiama Istare. Ed è il nuovo strumento, con titolo in lingua sarda, di programmazione territoriale presentato questo pomeriggio ai sindaci dell'isola dall'assessore regionale della Programmazione Giuseppe Meloni a sindaci, presidenti delle Unioni di comuni, delle Comunità montane, delle Province e delle Città metropolitane, insieme ai rappresentanti del sistema delle autonomie locali della Sardegna.
"Istare - ha detto Meloni - ha un significato
profondo, che risiede nell'abitare, nel vivere i territori della
Sardegna e che si interseca con la nuova stagione della
programmazione territoriale nella quale vogliamo far rientrare
questa nuova fase dello sviluppo locale nell'ambito della strategia
più ampia dove i territori si connettono tra loro, facciano rete.
Dove il vivere, produrre, tornare, lavorare e innovare nei
territori della Sardegna possa essere un sentimento comune da parte
delle persone, delle comunità che ne facciano parte. Parte una
nuova stagione, è una fase ancora di ascolto, c'è stata una
delibera di giunta il primo luglio e noi sentiremo ancora i
territori come abbiamo già fatto all'inizio della legislatura il 7
di ottobre ad Arborea". Una fase di ascolto, ha spiegato
Meloni.
"Credo che le centinaia di milioni di euro di
risorse messe a disposizione da fonti regionali, dal fondo europeo
sviluppo regionale, dal FSC con i diversi canali di finanziamento
debbano essere messi a frutto nel migliore dei modi per fare in
modo che la nostra regione combatta anche in questo modo lo
spopolamento e quindi questa come una strategia forte per
rilanciare le aree interne".
Questione risorse: "Sono state spesi negli anni
più di 300 milioni di euro di risorse con diversi canali di
finanziamento, altre sono allocate proprio per continuare questa
programmazione. Diciamo che non c'è uno stanziamento fisso di
risorse ma uno stanziamento che viene adeguato...