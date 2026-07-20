(Adnkronos) - Giallo sull'epidemia di ciclosporiasi negli Usa. La Food and Drug Administration (Fda) americana ha informato che il precedente risultato di un test che indicava la presenza del parassita Cyclospora in campioni di lattuga dell'azienda Taylor Farms dovrebbe essere considerato un falso positivo. A domenica 19 luglio non risultavano positività confermate per la Cyclospora, ha affermato l'agenzia, aggiungendo che l'indagine è ancora in corso.

Nelle ore precedenti la Fda aveva comunicato che un campione di lattuga iceberg tritata servita dalla catena di ristoranti Taco Bell e fornito da Taylor Farms era risultato positivo al parassita che - a sabato 18 luglio - ha causato oltre 1.644 casi, con 94 ricoveri, in 5 stati (Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia). Il fornitore, con sede in California, ha spiegato che la Fda si è scusata. Ha precisato inoltre di avere completato un richiamo volontario di lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale per eccesso di cautela, sulla base delle "informazioni iniziali fornite dai funzionari sanitari".

Dopo che la comunicazione sul falso positivo sembrava 'assolvere' la lattuga, ecco però il colpo di scena."Il campione falso positivo non modifica le basi dell'indagine Fda in corso sull'epidemia" in 5 stati Usa, "né gli schiaccianti dati epidemiologici a supporto del richiamo volontario" di lattuga "da parte di Taylor Farms",la precisazione dell'agenzia federale americana qualche ora più tardi.

"Nel fine settimana - ricostruisce la Fda in un post su X - la Fda ha avvisato Taylor Farms che un nuovo campione di lattuga tritata proveniente da Taylor Farms de Mexico era risultato positivo alla Cyclospora durante il controllo all'importazione al confine meridionale. Si è poi scoperto che si trattava di un falso positivo e Taylor Farms è stata informata del risultato del test correttivo domenica". Tuttavia, chiarisce l'agenzia, "l'indagine di tracciabilità della Fda e i dati sull'epidemia continuano a convergere sulla lattuga iceberg tritata proveniente dagli stabilimenti di Taylor Farms nel Messico centrale".

"La Fda continuerà a collaborare con i partner federali e statali per indagare su questa epidemia che ha interessato più stati e garantire che i prodotti implicati siano stati ritirati dal mercato. La protezione dei cittadini americani rimane la nostra massima priorità. Incoraggiamo il pubblico a continuare ad evitare tutti i prodotti elencati nel richiamo volontario di Taylor Farms", conclude il post.