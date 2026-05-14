Al via domani e sabato anche in Sardegna la campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil nazionale insieme a un vasto numero di organizzazioni e associazioni della società civile, dedicate ai temi della sanità pubblica e degli appalti.
Due giornate di mobilitazione che vedranno
impegnate le 110 Camere del Lavoro della Cgil in Italia. Nell'Isola
gli appuntamenti di venerdì 15 sono: al teatro comunale di
Ortacesus dalle 9.30, iniziativa a cui partecipa la segretaria
nazionale Lara Ghiglione; a Villacidro, stessa ora, nella sala
riunioni del consorzio industriale con la presenza del segretario
della Cgil Sardegna Fausto Durante; a Olbia davanti all'ospedale
San Giovanni Paolo II a partire dalle 9 e nel pomeriggio dalle
16.30 all'Ex Ma di Sassari con la partecipazione di Sandro
Gallittu, responsabile dell'Ufficio Nuovi Diritti della Cgil
nazionale; a Oristano dalle 10 all'hostel Rodia con la segretaria
regionale Francesca Nurra.
Le iniziative sono aperte alla cittadinanza, con
l'obiettivo di illustrare le proposte legislative. Sabato 16 sarà
la prima giornata di banchetti, nei centri urbani e nelle sedi
Cgil, per la raccolta firme che impegnerà tutta l'organizzazione
nei prossimi mesi.
"La valorizzazione e il rilancio del Servizio
sanitario nazionale - ha detto il segretario Durante - sono ancor
più necessari in Sardegna, dove la sanità pubblica è in uno stato
emergenziale mentre cresce il peso delle risorse destinate alla
sanità privata. Allo stesso tempo, intervenire sul tema degli
appalti e subappalti e delle pericolose degenerazioni che si
annidano in quel sistema, vuol dire battersi in difesa dei diritti,
della dignità, della qualità del lavoro".
Le due proposte di legge riguardano infatti, da
un lato, la sanità e il diritto effettivo alla tutela della salute,
con l'obiettivo di...