Infestazioni di blatte vive e gravi carenze igieniche: Nas Cagliari Sanzioni per 38mila Euro

Nas Cagliari, "Estate Tranquilla": 18 Strutture Irregolari su 45. Sanzioni e Sospensioni

CAGLIARI – I Carabinieri del Nas di Cagliari, nell'ambito della campagna nazionale "Estate Tranquilla", hanno effettuato 45 controlli nelle province di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano. L'obiettivo: tutelare la salute pubblica e garantire la regolarità delle attività durante la stagione turistica. Il bilancio registra 18 strutture irregolari (il 40%), 33 sanzioni per circa 38.000 euro e diverse sospensioni.

I Controlli nei Settori

Le verifiche hanno interessato stabilimenti balneari, strutture ricettive, ristorazione, sanità e servizi socio-assistenziali. Le irregolarità più frequenti riguardano carenze igienico-sanitarie, difetti nella rintracciabilità degli alimenti e inosservanze dei titoli autorizzativi.

Stabilimento Balneare a Quartu

A Quartu Sant'Elena, i Nas hanno sequestrato le apparecchiature refrigeranti di uno stabilimento balneare che operava con un titolo abilitante alla sola vendita itinerante, configurando uno stabilimento non notificato.

Ristorante a Cagliari: Infestazione di Blatte

Nel centro di Cagliari, è stata disposta la sospensione immediata di un ristorante. Nei locali adibiti allo stoccaggio è stata riscontrata un'infestazione di insetti blattoidei vivi (blatte), con gravi condizioni igieniche.

Struttura Alberghiera a Pula: Ragnatele e Carenze Haccp

A Pula, la cucina all'aperto di un ristorante alberghiero presentava gravi carenze igieniche, con ragnatele sulle attrezzature e mancanza di procedure Haccp.

Comunità per Anziani a Quartu: Guano di Volatili

Particolarmente grave la situazione in una comunità per anziani a Quartu Sant'Elena. I militari hanno riscontrato un'estesa presenza di guano di volatili (escrementi di uccelli) nelle aree vivibili, con potenziale rischio per la salute. È stata richiesta la sospensione dell'autorizzazione e la revoca dell'accreditamento regionale.

L'attività dei Nas prosegue per garantire la sicurezza sanitaria durante l'estate. Le violazioni saranno oggetto di ulteriori accertamenti.