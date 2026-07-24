Silenzio e Rispetto: La Tragedia di Solanas non è un Caso da Risolvere sui Social

Solanas, Silenzio e Rispetto: La Tragedia di Michela e Andrea Non è un Caso da Risolvere sui Social

SOLANAS – In queste ore, mentre la comunità di Solanas e Quartu piange Andrea Pintus e prega per Michela Rubiu, sui social si consuma un altro spettacolo, altrettanto doloroso: la corsa ai moventi, ai giudizi sommari, alle teorie sul "perché" di una strage familiare.

Come se una donna sparata alla testa davanti ai figli e un uomo ucciso in cortile davanti al padre fossero un enigma da risolvere, un film da interpretare. Come se la violenza avesse bisogno di una giustificazione per essere compresa, quasi accettata.

Un Atto Ingiustificabile

Ma la verità è che non esiste spiegazione che possa rendere accettabile ciò che è accaduto. Non esiste movente che possa giustificare un uomo che decide di impugnare una pistola e sparare alla moglie e al fratello. Non esiste "ragione" che possa trasformare un conflitto familiare in un duplice omicidio tentato e consumato. È un gesto che va condannato, senza se e senza ma. Non è un "caso" da risolvere sui social, ma una ferita profonda che ha devastato una famiglia e sconvolto un'intera comunità.

Il Rispetto che Manca

La famiglia di Michela e Andrea vivono un dolore che è difficile persino immaginare. Non ha bisogno di teorie sociali. Ha bisogno di rispetto, di silenzio, di vicinanza. Ha bisogno che la lotta di Michela per la vita e il dolore per la perdita di Andrea non vengano trasformati in una sceneggiatura da talk show.

Sui social, invece, si moltiplicano i processi sommari. Si cerca il retroscena, la spiegazione “forte”. Come se ogni delitto dovesse per forza avere un filo conduttore, come se la violenza fosse un codice da decifrare, non un problema da estirpare. È una deriva che offende le vittime, che banalizza la violenza, che riduce la realtà a un prodotto da consumare.

Silenzio e Rispetto

Forse, invece di cercare moventi improbabili, dovremmo chiederci come sia possibile che una donna venga ancora oggi uccisa o ferita da chi diceva di amarla. Come sia possibile che un uomo, davanti a un conflitto familiare, scelga la strada della violenza. Come sia possibile che una figlia di 15 anni debba assistere a una scena che la segnerà per sempre. Come sia possibile che un padre veda il figlio cadere a terra sotto i colpi di pistola dell'altro figlio.

Ma queste domande sono complesse, richiedono tempo e analisi. Non si risolvono in un commento su Facebook. La tragedia di Solanas non è un caso da risolvere in diretta social. È una storia di violenza e di dolore, che merita solo rispetto e silenzio.

Se proprio si vuole fare qualcosa, si può pregare per Michela. Si può partecipare alla fiaccolata di preghiera organizzata per sabato 25 luglio a Solanas, in Piazza Madonna della Fiducia, dopo la messa delle 20:00. Un gesto concreto di vicinanza, lontano da ogni morbosa curiosità, per dimostrare a Michela e alla sua famiglia che non sono soli.

Il resto, in questo momento, è solo rumore. E la violenza, la morte e il dolore non hanno bisogno di rumore. Hanno bisogno di rispetto. Hanno bisogno di silenzio. Per Michela, che lotta tra la vita e la morte. Per Andrea, che non c'è più. Per la loro famiglia, che in queste ore sta vivendo l'indicibile. E per tutti coloro che, ancora una volta, si trovano a fare i conti con una violenza che non ha nome, e che non ha scuse. Solo condanna, senza se e senza ma.