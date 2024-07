Sagra delle Polpette a Siapiccia, una festa di gusto e tradizione

Tutto pronto a Siapiccia per la 11esima edizione della Sagra delle Polpette, un evento gastronomico che promette di regalare un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. L’appuntamento è per il prossimo 27 luglio, alle ore 20:30, in piazza Garibaldi. Quest’anno, la sagra si preannuncia particolarmente succulenta con un menù degustazione che celebra la regina della serata: la polpetta. Gli ospiti potranno gustare una varietà di piatti, tra cui Malloreddus con sugo di polpette, Polpette in umido, Polpette fritte e Polpette al sugo, accompagnati da formaggio, pane, vino e acqua. Un’autentica festa per il palato che unisce tradizione e innovazione gastronomica. La serata sarà animata dalla musica del gruppo etnico Cantos & Sonos, con la partecipazione speciale di Matteo Scano e Francesco Fais, che promettono di arricchire l’atmosfera con ritmi coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per ballare e cantare sotto le stelle. I prezzi sono accessibili: 15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni, garantendo così la possibilità di partecipare e

