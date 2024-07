Festa a Nughedu Santa Vittoria per San Giacomo e Sant'Anna

Nughedu Santa Vittoria si prepara a celebrare con fervore e gioia la festa di San Giacomo e Sant’Anna, un evento che ogni anno unisce il paese e attira visitatori da tutta la regione. La Pro Loco del paese ha organizzato un programma ricco di eventi religiosi e culturali, che si svolgeranno dal 24 al 26 luglio, per onorare i santi e mantenere vive le tradizioni del territorio. Le celebrazioni inizieranno mercoledì 24 luglio alle ore 19 con i Vespri in onore di San Giacomo. Il momento culminante delle festività religiose sarà giovedì 25 luglio, quando alle ore 10:30 si terrà la solenne processione seguita dalla Santa Messa in onore di San Giacomo. Venerdì 26 luglio, alle ore 11, sarà invece dedicato a Sant’Anna con una Santa Messa celebrativa. Le serate della festa saranno animate da una serie di eventi musicali che valorizzano la cultura etnica e folk della Sardegna. Mercoledì 24 luglio, alle ore 22, il gruppo Zenias inaugurerà il programma musicale con una serata di musica etnica. Il

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie