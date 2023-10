Rubano 110 chilogrammi di cozze: arrestati due uomini di Cabras

Cabras

Sono stati sorpresi dalla polizia. Altre due persone sono fuggite a bordo di un motoscafo

Due uomini di Cabras sono stati arrestati mentre rubavano cozze nel canale scolmatore dall’allevamento di Nieddittas.

A.P., 45 anni, e M.T., 35, sono stati fermati dagli agenti della squadra nautica della Questura di Oristano. Altri due ladri invece sono riusciti a scappare a bordo di un motoscafo.

L’episodio è avvenuto la notte scorsa. Dopo una segnalazione gli agenti hanno raggiunto la zona dello stagno dove si trova l’allevamento e hanno colto sul fatto i due uomini: avevano rubato 110 chili di cozze.

Questa mattina A.P. e M.T. sono comparsi in tribunale per la direttissima. In attesa del processo fissato per lunedì prossimo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.

Mercoledì, 18 ottobre 2023

Fonte: Link Oristano