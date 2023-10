Niente rinvio per il maltempo, la Sagra del Surf si farà nel fine settimana

San Vero Milis

Confermate le date dell’attesa tre giorni

Nessun rinvio a causa del maltempo per la Sagra del Surf, in programma a Putzu Idu da venerdì prossimo, 20 ottobre, a domenica 22. “In base alle condizioni metereologiche attuali”, si legge sul sito web della tre giorni, “la manifestazione si svolgerà come previsto. Per ora solo la giornata di venerdì 20 potrà subire delle variazioni di programma”.

La decisione è stata presa stamane, visto che le condizioni meteorologiche per il weekend sono in miglioramento. Al momento è prevista pioggia dal pomeriggio di venerdì alle prime ore del mattino di sabato.

Il prossimo fine settimana la marina di San Vero Milis ospiterà una festa a cielo aperto, con l’inclusione a fare da filo conduttore. Il villaggio che si prepara a sorgere sarà arricchito dalla presenza di numerose associazioni sportive, molte di queste proporranno prove gratuite delle diverse attività, fino ad arrivare al Quartiere degli Artisti, nell’area di Mandriola, dove i migliori disegnatori, pittori, scultori, esporranno le proprie opere.

Cultura del mare, rispetto dell’ambiente con i Ceas di San Vero Milis e Oristano, sport e corretti stili di vita e disabilità: saranno alcuni dei temi dei talk che si alterneranno sul palco del BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023. La musica sarà quella di Radio 105 con i dj che animeranno le serate.

Il programma completo della Sagra del Surf è disponibile online sul sito web lasagradelsurf.com .

