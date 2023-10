Renato Soru candidato alla presidenza della Regione? La moglie dice sì, la figlia dice ancora no

Oristano

Interventi alla direzione del Pd

L’ex patron di Tiscali Renato Soru non demorde e ribadisce la sua volontà di candidarsi alla presidenza della Regione Sardegna che già ha guidato, ma la sua famiglia è divisa su questa scelta. La conferma è emersa ancora una volta stasera, nella riunione della direzione regionale del Partito democratico. La moglie di Renato Soru, Dolores Lai, sposata in seconde nozze, ha sostenuto la scelta del marito. La figlia, Camilla Soru, nata dal precedente matrimonio dell’ex presidente della Regione, ha ribadito, invece, la volontà del partito di rinunciare alle primarie e, seppure senza citarlo per nome, ha bocciato la candidatura del padre, come già aveva fatto alcuni giorni fa sui social.

“Nessuno ha messo in dubbio l’unità della coalizione e l’alleanza con il Movimento 5 Stelle”, ha affermato Dolores Lai, da anni dirigente del Pd, già assessore alla cultura del Comune di Sassari, rivolgendosi direttamente al segretario regionale Piero Comandini. “Unità deve essere prima di tutto all’interno del tuo partito e in questo senso, segretario Comandini, il tuo non è stato un buon lavoro. Avete paura di citare Renato Soru. Il suo nome non è una parolaccia, è uno dei 40 fondatori del Pd”.

“Segretario, usciamo dall’ambiguità”, ha affermato. “Renato Soru sta correndo per il Partito Democratico. L’ha detto in tutte le sedi e l’ha detto prima di tutto al segretario. Abbiamo bisogno di una mobilitazione di popolo per vincere le elezioni”.

“Oggi”, ha affermato Dolores Lai, “chiedo una modifica statutaria: togliamo le primarie dallo Statuto del Pd. Se non sono utili e se sono divisive allora prendiamone atto e togliamole. L’unico modo per vincere le elezioni”, ha concluso Lai, “sono le primarie, lo ribadisco. Il mio è un appello”.

Di tenore completamente differente le parole pronunciate poco prima dalla figlia di Renato Soru, Camilla, consigliera del Pd al Comune di Cagliari. “Io penso che la petizione sulle primarie la dobbiamo ignorare. La decisione di rinunciare alle primarie l’abbiamo presa in un’assemblea molto partecipata. Di quell’assemblea ho un ricordo chiaro: nessuno ha votato contro e nessuno si è astenuto”.

“Chi propone questa petizione online non c’era a quella assemblea”, ha proseguito Camilla Soru, riferendosi all’iniziativa assunta da alcuni esponenti di primo piano del Pd quali l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru e l’ex assessore regionale Raffaele Paci. “Il 14 ottobre quando noi eravamo a Tramatza, Pigliaru era a fare un giro in canoa, evidentemente aveva altre priorità”.

“Il candidato migliore non è quello più vicino al nostro cuore, altrimenti non avrei dubbi”, ha detto ancora Camilla Soru. “Il candidato migliore è quello che aggrega di più, quello che ci garantisca più possibilità di vittoria. Io mi sono sentita molto coinvolta, ho partecipato a ogni assemblea e incontro”.

Martedì, 31 ottobre 2023