Donazioni Il programma di Avis e Asl di Oristano

Oristano

Il programma di Avis e Asl di Oristano

Un altro fine settimana con le donazioni di sangue nelle sedi locali dell’Avis e grazie all’autoemoteca dell’Asl 5, che farà tappa in alcuni paesi della provincia.

Domani, venerdì 29 marzo, l’autoemoteca sarà a Paulilatino e sabato 30 marzo a Laconi.

Per le donazioni in autoemoteca e nelle sedi dell’Avis occorre prenotare in anticipo. Chi è interessato a donare può rivolgersi direttamente all’Associazione volontari italiani del sangue.

Rimane valido, ovviamente, l’invito del Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, a disposizione ogni settimana per sei giorni su sette, senza prenotazione: “Venite a donare, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12”.

Giovedì, 28 marzo 2024

