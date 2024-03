Bauladu

Ai nostri di partenza già 130 iscritti

È l’appuntamento fisso delle festività pasquali in provincia di Oristano. Torna a Bauladu la “Corsa di Pasquetta”, la competizione organizzata del Gruppo Sportivo Atletica Bauladu in collaborazione con il Comune di Bauladu e la Fidal Sardegna in occasione del Lunedì di Pasqua, quest’anno il 1° aprile . La manifestazione regionale, giunta alla 43° edizione, si conferma uno degli appuntamenti sportivi più longevi dell’attività agonistica in Sardegna.

Viene confermato il tradizionale percorso di 9,800 km tra cammini sterrati, strade di pietra del centro storico e ancora macchia mediterranea e fonti sorgive dell’agro bauladese. Le fasi principali della gara, partenza, arrivo e premiazioni, si inseriscono nella spettacolare cornice del parco comunale di Zinnuri.

Il raduno degli atleti, per il ritiro del numero di gara, è in programma a partire dalle 8.30 nella piazza Emilio Lussu. Alle 9.20 inizieranno le categorie esordienti, ragazzi e cadetti che gareggeranno in un percorso a circuito nelle vie del centro storico bauladese, rispettivamente di 300, 600 e 900 metri. Alle 10 la partenza delle rimanenti categorie per l’attesissimo tragitto di 9,800 Km.

Nel dettaglio il circuito comprende: i primi 3,5 km in