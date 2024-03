Gli studenti fuorisede potranno votare nella regione in cui si trovano

Durante la seduta del 21 marzo, la Camera dei deputati ha dato il via libera alla conversione in legge del Dl sulle elezioni, il quale contiene una disposizione per gli studenti fuorisede. Ovvero la possibilità di esercitare il diritto di voto per le prossime elezioni europee nella regione in cui frequentano gli studi, anziché nel comune di residenza. La proposta, presentata da Fratelli d’Italia, ha generato un acceso dibattito in Parlamento. La maggioranza ha sostenuto con vigore questa misura, sottolineando il suo ruolo nel garantire il diritto di voto a una categoria di persone spesso emarginate. Dall’altra parte, l’opposizione ha manifestato delle perplessità, decidendo infine di esprimere voto contrario alla proposta. Nonostante le resistenze, l’approvazione segna una vittoria per gli studenti che si trovano a frequentare corsi lontano dal proprio luogo di residenza. In passato, molti di loro dovevano affrontare notevoli difficoltà per esercitare il diritto di voto, spesso intraprendendo viaggi lunghi e costosi verso il proprio comune di residenza. La nuova legge supera questi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie