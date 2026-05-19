(Adnkronos) - Vladimir Putin arriva oggi a Pechino per un incontro con Xi Jinping, con il quale celebrerà, sono le sue parole, relazioni "veramente a un livello senza precedenti", neanche una settimana dopo la visita in Cina di Donald Trump. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e il presidente cinese discuteranno come "rafforzare ulteriormente" il partenariato strategico tra Russia e Cina e "scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali".

Domenica, subito dopo l'annuncio della visita di Putin, i due leader si erano scambiati "lettere di congratulazioni" per celebrare i 30 anni del partenariato strategico tra Russia e Pechino, con Xi che aveva affermato che la cooperazione tra i due Paesi si è "continuamente approfondita e consolidata". E in un videomessaggio al popolo cinese diffuso oggi, Putin ha dichiarato che le relazioni hanno raggiunto "un livello veramente senza precedenti" e che "il commercio tra Russia e Cina continua a crescere". "La stretta relazione strategica tra Russia e Cina svolge un ruolo importante e stabilizzante a livello globale. Senza allearci contro nessuno, cerchiamo la pace e la prosperità universale", ha rivendicato il presidente russo.

Putin e il suo "amico di vecchia data" Xi dovrebbero anche firmare una dichiarazione congiunta dopo i colloqui previsti per domani.

Durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino, Xi Jinping ha detto a Donald Trump che Vladimir Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Lo rivela oggi il Financial Times citando fonti informate sull'andamento del vertice, che ha compreso colloqui ad ampio raggio con una sezione dedicata all'Ucraina. Le stesse fonti aggiungono che da parte sua Trump ha anche proposto a Xi una collaborazione tra i tre leader, comprendendo quindi Putin, contro la Corte Penale Internazionale.

Cina, Russia e Stati Uniti non fanno parte della Corte penale che nel marzo del 2023 ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo per presunti crimini di guerra in Ucraina. Secondo quanto rivelato, il presidente americano ha detto che i tre Paesi dovrebbero unire le forze contro l'istituzione internazionale, dal momento che i loro interessi a riguardo sarebbero allineati.

Le rivelazioni sono in linea con la posizione pubblica assunta dall'amministrazione Trump nei confronti dell'Icc, accusato di essere politicizzato, di abuso di potere, di mancanza di rispetto nei confronti della sovranità Usa e di uso illegittimo del potere giudiziario.

Riguardo alle parole di Xi sulla decisione di Putin di lanciare l'invasione in larga scala dell'Ucraina, viene osservato come il giudizio sia inedito. Persone informate sui colloqui intercorsi tra l'ex presidente Joe Biden e il leader cinese osservano come questi siano stati "franchi e diretti" riguardo a Russia e Ucraina, ma che Xi non avrebbe espresso un giudizio su Putin e la guerra in corso.

Il quotidiano osserva infine che il commento di Xi arriva in un momento in cui, dopo quattro anni, la guerra in Ucraina è in una situazione di stallo, con Kiev che ha assunto una maggiore capacità ed efficacia nell'utilizzo di droni per attaccare obiettivi russi. L'amministrazione Biden ha frequentemente accusato Pechino di fornire alla Russia materiale di doppio utilizzo in modo da sostenere la campagna militare contro l'Ucraina, accusa sollevata con meno frequenza dall'ammnistrazione Trump.