Fiamme e paura a Punta Molentis: oltre 140 bagnanti evacuati via mare a Villasimius

Una domenica di terrore per i vacanzieri nella spiaggia simbolo del Sarrabus. Incendio vicino alla costa, evacuazione con motovedette e soccorsi privati.

Villasimius, Un inferno di fiamme e una corsa disperata verso il mare. Così si è trasformata domenica scorsa la giornata di centinaia di bagnanti a Punta Molentis, una delle spiagge più celebri della Sardegna.

L’incendio e la fuga dal litorale

Un devastante incendio, divampato nelle vicinanze della costa di Villasimius, ha scatenato il panico tra turisti e residenti. Con le fiamme che avanzavano minacciose, molti hanno abbandonato ombrelloni e masserizie, cercando rifugio sulle imbarcazioni.

I soccorsi della Guardia Costiera e della Finanza

La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente con la motovedetta CP320, evacuando 102 persone e portandole in salvo verso punti sicuri. Anche la Guardia di Finanza ha contribuito alle operazioni, recuperando altre 40 persone con un’altra unità navale.

Non solo istituzioni: alcuni privati cittadini, vedendo la gravità della situazione, hanno messo a disposizione le proprie barche per aiutare nell’evacuazione, dimostrando grande solidarietà.

L’intervento dei mezzi aerei e della Forestale

Mentre il mare diventava la via di fuga, i vigili del fuoco, la Forestale e i Canadair lavoravano senza sosta per domare le fiamme dall’alto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si sospetta l’origine dolosa o una disattenzione umana.