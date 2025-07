Incendio boschivo in agro di Soleminis, località S'Arutta: in corso le operazioni di spegnimento

Un vasto incendio boschivo sta interessando la zona di S'Arutta, nel territorio del Comune di Soleminis. Sul posto sono al lavoro squadre del Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Agenzia Forestas e volontari.

Incendio in corso: i dettagli

Nella giornata di oggi, un incendio boschivo ha colpito la località S'Arutta, nell’agro di Soleminis. Le fiamme, alimentate dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione, hanno richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti.

Gli interventi in atto

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Corpo forestale della stazione di Dolianova, con il supporto delle squadre di Cagliari e degli elicotteri antincendio provenienti dalle basi CFVA di Sorgono e San Cosimo.

Sul posto sono intervenuti:

Vigili del Fuoco di Cagliari

Tre squadre dell’Agenzia Forestas (provenienti dai cantieri di Sinnai-Sa Pira, Monastir-Santa Lucia e Burcei-Sa Tuvara)

Due squadre di volontari (Sinnai-MaSiSe e Quartu Sant’Elena-Nos)

Rischi e precauzioni

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o abitazioni, ma le autorità invitano la popolazione a evitare la zona per non intralciare le operazioni di spegnimento e per motivi di sicurezza.

Perché gli incendi aumentano?

Con l’aumento delle temperature e la siccità, il rischio di incendi boschivi in Sardegna cresce sensibilmente. È fondamentale rispettare le norme anti-incendio e segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio al numero di emergenza 1515 del Corpo forestale.

