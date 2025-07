Martina Smeraldi alla Festa della Birra di Monserrato: Polemiche per la scelta sulla star del porno

Martina Smeraldi alla Festa della Birra di Monserrato: il sindaco Locci difende la scelta

Monserrato– La partecipazione di Martina Smeraldi, giovane attrice cagliaritana vincitrice di un premio internazionale nel cinema per adulti, alla Beer Fest di Monserrato scatena polemiche. Il sindaco Tomaso Locci però non arretra e difende a spada tratta la scelta: «Dà lustro alla Sardegna, ha vinto un Oscar».

La polemica sulla presenza della pornostar

L’evento, in programma il 31 luglio al Comparto 8 tra via dell’Aeronautica e via Riu Mortu, è organizzato da Heineken e patrocinato dal Comune. Tra musica, birra e ospiti, la presenza della Smeraldi ha acceso il dibattito sui social e tra i cittadini, con alcuni che la definiscono «il punto più basso mai toccato da un’amministrazione».

Ma il sindaco Locci ribatte senza mezzi termini:

«Martina è una giovane sarda di successo, perché censurarla? Salirò anch’io sul palco. Basta ipocrisie».

Il sindaco: "Non è prostituzione, in politica ho visto di peggio"

Locci sottolinea che la Smeraldi non sarà pagata dal Comune e che la sua presenza rientra in un programma più ampio, che include anche Sandro Murru e un tributo ai Queen. Poi l’affondo:

«Molti confondono pornografia con prostituzione, ma non è questo il caso. In politica, invece, ho visto persone prostituirsi per una poltrona o un contentino. Quello sì che è grave».

Il primo cittadino critica i «falsi moralisti» e lancia una provocazione:

«Se fosse arrivato Rocco Siffredi, ci sarebbe stata la stessa reazione? E perché Fabrizio Corona a Sestu non ha fatto lo stesso rumore?».

La replica della minoranza: "Il sindaco butta tutto in politica"

A rispondere è Andrea Zucca, consigliere di minoranza di “Pauli Monserrato - La Svolta”:

«Il problema non è l’invitata, ma che il sindaco stia strumentalizzando la polemica per attaccare gli avversari. I cittadini criticano una scelta non condivisa, non c’entra la politica».

Appuntamento alla Beer Fest

Nonostante le polemiche, la Beer Fest si terrà come previsto. Il sindaco invita tutti a partecipare:

«È solo spettacolo, non servono crociate morali. Venite a divertirvi».

Intanto, sui social il dibattito continua: c’è chi applaude la scelta come segno di modernità e chi la condanna come svolta trash dell’estate monserratina.

