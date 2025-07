Inferno di fuoco a Punta Molentis: turisti e automobilisti costretti a rifugiarsi in spiaggia

Un incendio devastante ha colpito oggi la località RIU TROTTU nella splendida spiaggia di Punta Molentis, una delle perle del Sud Sardegna, trasformando una giornata di relax in un incubo. Le fiamme, spinte dal forte maestrale, hanno invaso l’unica strada di accesso, costringendo automobilisti e turisti a rifugiarsi sulla battigia o in acqua, mentre una densa colonna di fumo si alzava nel cielo, visibile a chilometri di distanza.

Emergenza in corso: evacuazione e soccorsi

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando l’incendio, divampato nella macchia mediterranea dietro l’arenile, si è propagato rapidamente. La Protezione Civile ha immediatamente evacuato la spiaggia, ma molti bagnanti, colti di sorpresa, non hanno potuto raggiungere le auto e si sono diretti verso il mare per mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti:

Corpo Forestale

Elicottero Super Puma (decollato dalla base di Fenosu )

Canadair (partito da Olbia)

I mezzi aerei hanno lavorato senza sosta, attingendo acqua direttamente dal mare per domare le fiamme.

Punta Molentis, gioiello della Sardegna a rischio

Punta Molentis, celebre per le sue acque cristalline e la natura incontaminata, è una delle località più amate dai turisti. L’incendio ha messo a repentaglio non solo l’incolumità delle persone, ma anche un ecosistema fragile e prezioso.

Le autorità invitano a:

✅ Evitare la zona

✅ Seguire solo aggiornamenti ufficiali

Situazione ancora critica

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la situazione resta delicata a causa del vento. Le squadre sono al lavoro per controllare il fronte del fuoco e garantire la sicurezza di residenti e turisti.

