Disastro a Punta Molentis: Decine di auto distrutte dal fuoco

Incendio a Punta Molentis: auto in fiamme e turisti in fuga

L’incidente è avvenuto nel parcheggio adiacente alla spiaggia, dove decine di vetture sono state completamente carbonizzate dal rogo.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, mentre la Protezione Civile e le forze dell’ordine hanno evacuato la zona per evitare ulteriori rischi.

Punta Molentis, un paradiso in pericolo

Punta Molentis è una delle spiagge più iconiche della Sardegna, celebre per le sue acque cristalline e la sabbia bianca. L’incendio ha gettato ombra su una delle mete turistiche più amate, sollevando preoccupazioni per l’impatto ambientale e la sicurezza dei visitatori.

Le testimonianze: "Sembra un inferno"

Alcuni testimoni hanno raccontato momenti di terrore:

"Abbiamo visto il fumo salire dal parcheggio, poi le esplosioni delle auto. La gente correva verso il mare per mettersi in salvo", ha dichiarato un turista.

Cosa succede ora?

Le autorità stanno valutando i danni e lavorando per ripristinare la sicurezza nell’area. Intanto, la spiaggia potrebbe rimanere temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di bonifica.

Punta Molentis brucia: quali rischi per l’ambiente?

Oltre ai danni materiali, l’incendio potrebbe avere conseguenze ecologiche a causa del fumo tossico e della possibile dispersione di sostanze inquinanti.Sul posto intervengono quattro squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Castiadas-Canale Omus e Villaputzu-Monte Gironi, Muravera-Senni, Villasalto-Base Eli Villasalto, una squadra di volontari Villasimius-CROV.

L’incendio di Punta Molentis è un duro colpo per il turismo sardo, già messo a dura prova dagli eventi degli ultimi anni. Le indagini sono in corso per chiarire le cause del rogo e prevenire futuri disastri.

