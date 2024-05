Questa mattina, intorno alle ore 6, un grave incidente stradale si è verificato a Paulilatino lungo la strada statale 131, al chilometro 113, in direzione Sassari. Una vettura ha perso il controllo, colpendo un’altra macchina e terminando la sua corsa ribaltata a bordo strada.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta sono giunti sul posto per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e prevenire ulteriori pericoli. La rapida azione degli operatori del 115 ha garantito che la scena dell’incidente fosse stabilizzata in tempi brevi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche due ambulanze del servizio sanitario 118-Areus, che hanno prestato soccorso al conducente di una delle vetture coinvolte. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sullo stato di salute dei coinvolti o sulle cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Le autorità continuano le indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.