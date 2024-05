Musica in lutto: è morto DJ Franchino, aveva 71 anni

E' Morto Franchino

La comunità musicale è in lutto per la scomparsa di Franchino, popolarissimo vocalist e DJ, morto all'età di 71 anni. L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Facebook ufficiale, dove la famiglia e gli amici più stretti hanno condiviso un commovente messaggio di addio.

"Con immensa tristezza e profondo dolore, la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa dell’amato Franchino, che si è spento oggi dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio. Fai buon viaggio Franco, resterai sempre nei nostri cuori. Vivere per vivere".

Questo il messaggio che accompagna la triste notizia, esprimendo il dolore di quanti lo hanno conosciuto e amato. DJ Franchino è stato una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, conosciuto non solo per le sue abilità come DJ, ma anche per il suo carisma come vocalist.

I funerali si terranno in forma strettamente privata, come si legge nel post, rispettando il desiderio di riservatezza della famiglia in questo momento di dolore.

Franchino lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di musica che hanno avuto il privilegio di vivere le sue performance e di essere contagiati dalla sua energia positiva. La sua eredità musicale e il ricordo della sua persona rimarranno per sempre impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie