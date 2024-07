protestano i parenti dei defunti

Il cimitero di Oristano, uno dei luoghi più sacri della città, sembra trascurato ultimamente. I familiari dei defunti e i cittadini che vi si recano quotidianamente per onorare le tombe dei propri cari sono arrabbiati dalla situazione di apparente abbandono. L’erba alta che cresce indisturbata e le vecchie tombe, ormai da tempo non riparate, sono solo alcune delle problematiche che destano sconcerto. Nelle ultime settimane, le segnalazioni dei cittadini sono aumentate, rivelando una realtà che sembrava passata inosservata. La vegetazione è cresciuta tanto da coprire talvolta i monumenti funebri. Alcuni sentieri principali sono quasi inaccessibili, mentre le aree più remote sono completamente invase dalle erbacce. Molte tombe, alcune delle quali risalgono a diversi decenni fa, mostrano segni di evidente degrado. Le recinzioni che un tempo proteggevano le sepolture sono ormai arrugginite e danneggiate. Questo stato di abbandono non solo offende il decoro del cimitero, ma rappresenta anche una mancanza di rispetto per la memoria dei defunti. I cittadini sono scettici riguardo alla risoluzione della questione,

Fonte: Il Giornale di Oristano

