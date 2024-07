Oristano, in arrivo un fine settimana bollente: le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo, i prossimi giorni porteranno un’ondata di caldo eccezionale nella provincia di Oristano, con temperature che raggiungeranno picchi record. Di seguito l’analisi degli esperti di 3bMeteo, i principale portale italiano di previsioni meteorologiche. Oggi la città di Oristano vivrà una giornata di bel tempo con sole splendente. La temperatura massima toccherà i 30 gradi, mentre la minima si attesterà sui 19 gradi. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso, un fattore da tenere in considerazione per chi intende approfittare della giornata al mare. Per venerdì, si prevede una giornata simile con condizioni di cielo sereno e sole predominante. La temperatura massima salirà a 35 gradi, mentre la minima rimarrà intorno ai 19 gradi. I venti al mattino saranno deboli e provenienti da Ovest, mentre al pomeriggio diventeranno moderati e sempre da Ovest-Nordovest. Il mare sarà poco mosso, offrendo condizioni più favorevoli per gli amanti del mare. Il fine settimana sarà caratterizzato da

