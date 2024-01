Ghilarza

I disagi denunciati dagli utenti

Sdegno e sconforto a Ghilarza nella sala d’attesa dell’Ambulatorio Ascot. Sono i sentimenti descritti da un cittadino, che denuncia la situazione vissuta anche ieri nella sede di via corso Umberto I 180.

“Quasi tutti i presenti nella sala d’aspetto hanno i loro problemi di salute o qualche caro per cui richiedere delle prescrizioni per visite o medicinali”, spiega. E “anche oggi, come il martedì precedente, decine di cittadini arrabbiati e preoccupati per la situazione all’ambulatorio”.

“Due medici di base che lavoravano a Ghilarza hanno lasciato il distretto Asl5”, descrive il cittadino del Guilcier. “Uno ormai da un anno, Dottoressa Pili, un mese e poco più la Dottoressa Pitzalis”.

“Il turno del medico Ascot prevede un giorno a settimana, il martedì, dalle 15:00 alle 20:00”, continua. “Ci si chiede come si possa coprire con 5 ore a settimana un lavoro che impegnava due medici a tempo pieno tutta la settimana, fanno circa 80 ore totali. Il totale dei pazienti senza medico è di circa 3800”.

“Completa il quadro per il futuro il fatto che altri quattro medici del distretto non sono lontani dalla meritata pensione”, prosegue il cittadino.

“Traspare chiara la sfiducia e le frasi ricorrenti sono il voto inutile, l’incapacità della dirigenza ai vari livelli di gestire il problema, che visti i numeri, è trascurato e mal gestito da parecchi anni, il 25 non vado a votare”, conclude. “Ci si chiede se qualcuno vorrà farsi carico seriamente della situazione”.

Anche a Terralba nei giorni scorsi gli utenti degli Ascot hanno lamentato il limite di 25 pazienti visitati per turno (con numerino) e l’orario dell’ambulatorio è stato potenziato.

Giovedì, 18 gennaio 2024