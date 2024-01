Oristano

Ancora pochi giorni per presentare la candidatura

L’Anas è alla ricerca di figure da assumere a tempo indeterminato a supporto delle strutture territoriali con la mansione di capo cantoniere.

Tra le mansioni la supervisione e coordinazione delle attività quotidiane della squadra di manutenzione e di pronto intervento cui è preposto assicurandone l’efficienza operativa; la sorveglianza della tratta di competenza con l’automezzo Anas per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze; l’intervento nei casi di riscontrato pericolo per la circolazione, provvedendo all’apposizione dei cartelli stradali in dotazione; e la collaborazione la ricognizione delle opere sulla base dei piani elaborati.

La figura dovrà inoltre comunicare periodicamente al diretto superiore gli interventi eseguiti con le indicazioni sulle zone d’intervento e segnalare le anomalie riscontrate. Se delegato, dovrà collaborare all’esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti tecnici, mentre se adibito a compiti di sorveglianza, si occuperà di verificare la congruenza dei provvedimenti amministrativi rilasciati per accessi, licenze e concessioni con quanto constatato sul posto.

Tra i requisiti il diploma di scuola secondaria di secondo grado, una pregressa esperienza professionale di almeno due anni nell’ambito della manutenzione, preferibilmente relativa a cantieri stradali e il possesso della patente di tipo B in corso di validità.

Saranno requisiti preferenziali il possesso della patente di tipo C in corso di validità, dell’abilitazione all’utilizzo di attrezzature (come prescritto nel D.Lgs 81/08) e di competenze di base per l’utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows. Sarà titolo preferenziale la residenza in Sardegna.

Si offre contratto a tempo indeterminato con retribuzione annua lorda pari a 34.901 euro.

È possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito dedicato (disponibile qui ) entro il prossimo 26 gennaio.

Giovedì, 18 gennaio 2024