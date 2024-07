Prostituzione nel centro massaggi di Oristano, scattano le denunce

Nelle ultime giornate, un’ampia operazione della Polizia di Stato ha fatto luce su un’attività illecita nel centro massaggi di Oristano, coinvolgendo oltre 400 agenti coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L’operazione si è estesa su 27 province, mirando soprattutto a contrastare la criminalità straniera, principalmente di origine cinese, implicata nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, talvolta coinvolgendo anche minorenni. Nella provincia di Oristano, le forze dell’ordine hanno operato con la Squadra Mobile, la Divisione Amministrativa e il Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, conducendo due perquisizioni in un centro massaggi gestito da donne di nazionalità cinese e in un loro domicilio. Durante le operazioni sono state comminate sanzioni amministrative, denunce per violazioni della normativa sull’immigrazione e l’espulsione di una delle donne trovate illegalmente sul suolo italiano. All’interno del centro massaggi, sebbene non vi fossero clienti al momento del blitz, sono stati rinvenuti accessori associati a pratiche sessuali. Diversi agenti della Squadra Mobile, su tutto il territorio nazionale, hanno condotto controlli approfonditi su luoghi segnalati come centri di attività illecite. Tra cui appartamenti

