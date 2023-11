Processo Grillo jr. 'Costretta a bere, non avevo la forza di reagire' - Notizie

Prima costretta a bere una bottiglia di vodka, poi il black out. "Non avevo la forza di reagire. Ero paralizzata, volevo urlare ma non riuscivo a muovermi". E dopo quella notte, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. E' stata una deposizione fiume,...

Fonte: Ansa Sardegna