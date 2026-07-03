Meno opere pervenute in concorso, ma una qualità più alta: il bilancio della V edizione del Premio Letterario Nazionale Forum Traiani è per gli organizzatori fortemente positivo, e segnala come il Premio vada in una direzione esattamente opposta a quella di altri premi letterari, dando risalto e valore a case editrici meno conosciute.
È un premio che nasce, vive e cresce nel centro
Sardegna, a Fordongianus, e che giunto quest'anno alla sua quinta
edizione conta di affermarsi sempre più nel panorama culturale
nazionale.
La giuria di esperti presieduta dal professore
Massimo Onofri, ha determinato la classifica di merito delle opere
pervenute. Ad Andrea Cortellessa con l'opera Una ragione di più per
andare all'inferno. A Vedere Pasolini, edita da Treccani 2025, è
andato il Premio Speciale della Giuria. Particolarmente felice
anche il Premio per la Letteratura, assegnato alla scrittrice Rosa
Matteucci, mentre il Premio Opera Prima è stato assegnato a Matteo
Auciello con Tecniche miste di trasformazione, edito da Il Ramo e
la Foglia 2025.
"Con la sua quinta edizione il Premio Letterario
Nazionale Forum Traiani raggiunge la sua maturità e lo fa in una
sessione plenaria della giuria piuttosto dibattuta e appassionata,
in cui le diverse e talvolta antitetiche valutazioni si sono
confrontate, ma sempre in gloria del piacere di conversare
criticamente e della letteratura", ha commentato così Massimo
Onofri, presidente di giuria.
Ad ottenere il primo posto nella sezione
narrativa è stato Domenico Conoscenti, Manomissione, (Il ramo e la
Foglia 2025).
Nella sezione dedicata alla Poesia edita, a
spuntarla è stata Beatrice D'Abbicco, La poesia non esiste,
(Eretica 2025), mentre per la sezione saggistica il primo premio lo
ottiene Paolo Desogus, In difesa dell'umano. Pasolini tra passione
e ideologia, (La Nave di Teseo 2025).
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