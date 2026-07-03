La Pastorale del Turismo 2026 'coccola' i sognatori - Notizie

"Largo ai sognatori" è lo slogan della Pastorale del Turismo 2026, manifestazione estiva ideata e realizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro, che comincerà il 28 luglio prossimo e proseguirà fino al 9 settembre. Gli spazi all'aperto dell'Anfiteatro Caritas di Tortolì e quelli dell'Area Fraterna a La Caletta di Siniscola accoglieranno 23 appuntamenti, con oltre 80 protagonisti, tra ospiti, artisti, musicisti, giornalisti, sei le videoproiezioni, cinque gli spettacoli e i concerti, altrettanti gli incontri d'autore.Sono attesi Riccardo Milani, Nicola Riva, Filippo Graziani e Alberto Bertoli, Anna Foglietta - alla quale sarà conferito il Premio Persona Fraterna 2026 - Chiara Caselli e Amanda Sandrelli, Mario Lavezzi, Rita Pavone, Elio e i Tenores di Neoneli, Gianfranco Matteoli, Caterina Murino, Maria Giovanna Cherchi, Silvano Vargiu, Neria De Giovanni, Luigi D'Elia e Benedetta Giuntini, Omar Pedrini, Walter Rolfo, Paolo Nespoli, Giacomo Cao, Luca Peyron, Arianna Ciampoli e Antonio Maggio, Francesco Demuro, Patrizia Mercolino, Franco Nembrini e Pier Luigi Bartolomei, monsignor César Essayan e Noorit Felsental Berger, l'Ensemble Vocale In Cantigas."L'edizione numero dodici della pastorale del turismo vuole coccolare i sognatori", ha spiegato stamane il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, nel presentare l'edizione 2026 della manifestazione nella sala diocesana 'San Giovanni Paolo II', assieme a don Alessandro Fadda e a Claudia Carta, responsabili rispettivamente dell'Ufficio pastorale del Turismo delle diocesi di Nuoro e Oristano. "Tra i protagonisti di quest'anno, troviamo testimonianze esemplari, talvolta faticose, di sogni realizzati o da realizzare. Troviamo anche sogni infranti o da ricostruire, storie di vita vissuta, con riferimenti attuali o al passato".Per l'intera durata della kermesse l'Anfiteatro Caritas di Tortolì ospiterà la mostra fotografica "A casa di Lola. Sulle tracce di Maria Lai", dedicata all'artista di Ulassai scomparsa nel 2013. "La casa di Lola è...

Leggi tutto su Ansa Sardegna