Opere d'arte disegnate su mani, in Sardegna sbarca la mostra 'Manimali' - Notizie

(di Stefano Ambu) Arte, emozione e impegno per l'ambiente. E non è un caso che il soggetto dell'opera dal vivo di Guido Daniele, artista conosciuto a livello internazionale per le sue opere di hand painting, eseguita al Fass Shopping Centre di Elmas, sia stato il fenicottero. Sulle mani di una modella, Daniele, ha disegnato il volto dell'animale simbolo delle aree umide che circondano Cagliari, Molentargius e Santa Gilla, stagno proprio accanto al centro commerciale. Prima un braccio dipinto di rosa, poi piano piano, all'altezza della mano, ecco l'occhio e il becco del fenicottero. Con un risultato sorprendente: la mano sembra proprio un fenicottero.E sempre sulle mani sono disegnati il serpente, il pesce pagliaccio, il gorilla, il leone esposti nei pannelli della mostra intitolata "Manimali". Tutte opere di hand painting. Fino al 31 luglio, il centro commerciale ospita per la prima volta in Sardegna un percorso espositivo che unisce spettacolarità e riflessione, trasformando ogni visita in un'esperienza coinvolgente per adulti e bambini.Le fotografie esposte saranno donate a una struttura che accoglie bambini: un modo per lasciare un po' del colore, della fantasia e della meraviglia che queste opere vogliono trasmettere. Le opere di Daniele, nate dall'incontro tra body painting, fotografia e illusione ottica, trasformano la mano umana in animali di straordinaria precisione e realismo. Dietro l'effetto scenografico si cela però un messaggio preciso: richiamare l'attenzione sulla fragilità degli ecosistemi e sul rapporto tra uomo e natura, invitando ciascuno a sentirsi parte attiva nella loro tutela.L'arrivo della mostra rappresenta anche un'importante occasione culturale per il territorio. L'amministrazione comunale di Elmas ha accolto con entusiasmo l'iniziativa, riconoscendone il valore non solo artistico ma anche sociale.Una filosofia che guida anche la direzione del centro commerciale, sempre più...

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