Estate cagliaritana, tutto pronto per il cinema all'aperto - Notizie

Ventisette appuntamenti, 9 film in ciascuno dei tre luoghi simbolo della città scelti per le proiezioni: tutto pronto per "Cinema all'Aperto-Cagliari visione di un mondo", la rassegna dedicata alla settima arte che si aggiunge alla programmazione di Si Muove la Città e Carmine 2026 per l'estate cagliaritana.A ospitare le serate, tutte gratuite, saranno Piazza San Cosimo, l'Orto dei Cappuccini e il Bastione di Saint Remy, con un'offerta che si aggiunge alle iniziative in corso per Si Muove la Città e Carmine 2026: "L'obiettivo - spiega l'assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe - è favorire lo svolgimento di programmi di eventi culturali e di spettacolo variegati, che coinvolgendo più quartieri, consentano la socializzazione e la riscoperta sotto un'altra veste, o la conoscenza per i turisti che vorranno partecipare, di luoghi identitari della nostra città".Finanziato con 50.000 euro, 'Cinema all'aperto-Cagliari visione di un mondo' offre un cartellone adatto a tutti i gusti, dalle pellicole classiche ai successi internazionali passando per i film d'animazione per gli spettatori più piccoli, articolato nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì sino al 2 settembre.A curare le proiezioni del lunedì in piazza San Cosimo, con un focus su tematiche legate alla guerra, tema quantomai attuale, sarà l'associazione Settima Arte, che gestisce il cineclub Greenwich: primo appuntamento il 6 luglio, a partire dalle 21 con il film di Gabriele Salvatores "Mediterraneo". Tra gli altri titoli in programma "Roma città aperta", capolavoro di Roberto Rossellini, "Il dottor Stranamore" di Stanley Kubrick, "Good Morning, Vietnam" di Barry Levinson e "La Grande Guerra" di Mario Monicelli.Cagliari al cinema è la tematica proposta dal CineTeatro Alkestis per le serate del martedì sulla terrazza del Bastione di Saint Remy: una rassegna dedicata alle...

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