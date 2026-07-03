Ventisette appuntamenti, 9 film in ciascuno dei tre luoghi simbolo della città scelti per le proiezioni: tutto pronto per "Cinema all'Aperto-Cagliari visione di un mondo", la rassegna dedicata alla settima arte che si aggiunge alla programmazione di Si Muove la Città e Carmine 2026 per l'estate cagliaritana.
A ospitare le serate, tutte gratuite, saranno
Piazza San Cosimo, l'Orto dei Cappuccini e il Bastione di Saint
Remy, con un'offerta che si aggiunge alle iniziative in corso per
Si Muove la Città e Carmine 2026: "L'obiettivo - spiega l'assessora
alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe - è
favorire lo svolgimento di programmi di eventi culturali e di
spettacolo variegati, che coinvolgendo più quartieri, consentano la
socializzazione e la riscoperta sotto un'altra veste, o la
conoscenza per i turisti che vorranno partecipare, di luoghi
identitari della nostra città".
Finanziato con 50.000 euro, 'Cinema
all'aperto-Cagliari visione di un mondo' offre un cartellone adatto
a tutti i gusti, dalle pellicole classiche ai successi
internazionali passando per i film d'animazione per gli spettatori
più piccoli, articolato nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì
sino al 2 settembre.
A curare le proiezioni del lunedì in piazza San
Cosimo, con un focus su tematiche legate alla guerra, tema
quantomai attuale, sarà l'associazione Settima Arte, che gestisce
il cineclub Greenwich: primo appuntamento il 6 luglio, a partire
dalle 21 con il film di Gabriele Salvatores "Mediterraneo". Tra gli
altri titoli in programma "Roma città aperta", capolavoro di
Roberto Rossellini, "Il dottor Stranamore" di Stanley Kubrick,
"Good Morning, Vietnam" di Barry Levinson e "La Grande Guerra" di
Mario Monicelli.
Cagliari al cinema è la tematica proposta dal
CineTeatro Alkestis per le serate del martedì sulla terrazza del
Bastione di Saint Remy: una rassegna dedicata alle...