(Adnkronos) - David e Victoria Beckham 'scatenati' in Inghilterra-Argentina. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni ha sfidato l'Albiceleste nella semifinale dei Mondiali 2026, in una partita carica di tensione e significato con tanti vip sulle tribune dello stadio di Atlanta. Tra loro, anche David Beckham e la moglie Victoria Adams, che negli scorsi giorni è stata al centro delle critiche proprio per la sua 'performance' durante la partita dell'Inghilterra.

Durante la sfida contro la Norvegia, vinta dall'Inghilterra ai quarti di finale, le telecamere hanno 'pizzicato' spesso i coniugi Beckham in tribuna, che però hanno vissuto la partita in maniera molto diversa. David, ex centrocampista e leggenda della Nazionale, era molto coinvolto, mentre l'ex Spice Girl era più distaccata, tanto da non esultare al momento del gol inglese, rimanendo seduta impassibile.

Una reazione che ha suscitato diverse critiche in Inghilterra e che gli è valsa i riflettori puntati durante la semifinale. Al momento del gol di Gordon però, che ha regalato il vantaggio contro l'Argentina, Victoria si è lasciata andare a un'esultanza sfrenata, abbracciando il marito.