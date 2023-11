Più verde a Terralba con la festa dell’albero, insieme a tante associazioni e alle scuole

Terralba

In programma da sabato 18 novembre tre giornate dedicate alla natura

Tre giornate ricche di appuntamenti, a Terralba, per celebrare la festa degli alberi, divulgando la conoscenza e l’importanza del verde urbano. E proprio all’interno dell’abitato, per l’occasione, verranno messi a dimora 32 nuovi alberelli.

Ad organizzare “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi” è l’Assessorato comunale all’Ambiente, assieme al circolo S’Arrulloni di Legambiente, le associazioni Selas e Granate Rosa, i comitati di quartiere “Asilo” e “Domus beccias” e due comitati spontanei di cittadini, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Terralba.

Si partirà sabato prossimo, 18 novembre, nel parco di via Montanaru, dove i bambini delle scuole elementari, con l’aiuto del personale del Comune e di Forestas, metteranno a dimora carrubi, corbezzoli, allori e lentischi.

Domenica 19 appuntamento con una ciclopedalata: partenza alle 9 dal cimitero comunale, dove ai margini del muro di cinta è presente una maestosa quercia da sughero con oltre un secolo di vita alle spalle. I partecipanti potranno conoscere i patriarchi ancora esistenti nelle campagne terralbesi di Pauli Onna e Punta Is Sabbionis. La passeggiata sarà arricchita da alcune nozioni storiche sul territorio, a cura della Selas, e dalla lettura di poesie e componimenti di autori locali proposti da Granate Rosa.

Martedì 21 novembre, dalle 15, al lavoro i ragazzi del tempo prolungato, assieme al comitato di quartiere “Asilo” e ai volontari del circolo S’Arrulloni di Legambiente: metteranno a dimora nell’ area destinata al verde pubblico di via Corelli essenze di macchia mediterranea come rosmarino, mirto e ginestra e piante d’alto fusto come ulivo, carrubo e leccio, messe a disposizione dall’Agenzia regionale Forestas.

Gli alberi sono fondamentali per la vita del pianeta e dell’uomo: accrescono la biodiversità e offrono protezione dagli eventi climatici estremi nelle città. Per questo motivo è importante che si faccia educazione nelle scuole di ogni ordine e grado e che i cittadini prendano coscienza sull’importanza di una corretta gestione delle alberature urbane.

Lunedì, 13 novembre 2023