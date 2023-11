Camion carico legname finisce fuori strada e si ribalta: ferito l’autista

Portato in ospedale, per fortuna non è grave

Ussana Portato in ospedale, per fortuna non è grave

Un camion che trasportava un carico di legname è uscito di strada e si è ribaltato in un terreno adiacente. Il conducente è rimasto ferito ma fortunatamente non corre pericolo di vita. È stato soccorso e portato in ospedale con un'ambulanza del 118. L'incidente si è verificato stamane, prima delle 8.30, sulla Statale 466, nel territorio di Ussana, in direzione Dolianova. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'automezzo e dell'area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi. Lunedì, 13 novembre 2023

Il camion ribaltato dopo la sbandata e l'uscita di strada

Fonte: Link Oristano