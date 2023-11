Eccellenze, sapori e tanto interesse a Milis nei due giorni con Vini di Sardegna – Foto

Milis

Già annunciate le date della prossima edizione

Tante presenze per un sabato e una domenica all’insegna del gusto e le eccellenze sarde: anche quest’anno la rassegna Vini di Sardegna di Milis ha registrato ottimi numeri, tanto che già si pensa alla prossima edizione.

“È andata abbastanza bene”, ha commentato Luigi Murgia, presidente della Pro loco organizzatrice dell’evento. “Rispetto allo scorso anno abbiamo contato qualche presenza in meno, a causa del tempo incerto e degli altri eventi del fine settimana, ma abbiamo comunque avuto tra i 17.000 e i 18.000 visitatori”.

Il programma delle giornate dell’11 e 12 novembre era molto ricco: dal convegno “Bio in Tour”, passando per i percorsi di stand nel centro storico, fino all’evento collaterale “Vernaccia in Villa”. I protagonisti assoluti sono stati i vini, con oltre 50 etichette disponibili tra novelli, biologici, Vernaccia e Terralba Doc.

La manifestazione è stata l’occasione per degustare i vini con la guida degli esperti sommelier dell’AIS. “Sono state proposte tre masterclass, di cui due sui vini biologici e una sul Terralba Doc”, ha detto Murgia. “Forse un po’ meno partecipate delle scorso anno, ma hanno raggiunto comunque un buon numero di presenze”.

Oltre che alla cultura, con le visite guidate ai monumenti di Milis, si è lasciato spazio alla buona cucina con gli abbinamenti proposti a Villa Pernis dall’agrichef Diego Mura e uno show cooking all’anfiteatro Bagnolo. “Lo chef Pieluigi Fais ha preparato un piatto complicato, ma ottimo”, ha spiegato Emanuele Asuni, tesoriere della Pro loco. “Si trattava di un risotto con riso carnaroli Passiu, capperi e limone con fiore sardo della Sepi Formaggi. Lo chef ha creato un estratto dalle foglie di cappero e un gel al limone molto interessante”.

Anche gli artigiani presenti si sono mostrati soddisfatti. “La giornata di domenica non prometteva affatto bene, viste le condizioni meteo incerte”, ha aggiunto Murgia. “Invece si sono chiuse molte vendite grazie alle buone presenze nel pomeriggio”.