Nella lotta alla diffusione del virus della pesta suina africana, questa mattina i veterinari della Asl di Sassari e i cani molecolari dell'associazione Progetto Serena Onlus hanno fatto controlli a campione sui mezzi sbarcati dalle navi in arrivo al porto di Porto Torres.
Durante le verifiche è stata sequestrata una
coscia di cinghiale cacciato in Piemonte, conservato all'interno di
una borsa frigo: si tratta di un prodotto a forte rischio
contaminazione, pertanto è stato sequestrato e inviato all'Istituto
zooprofilattico della Sardegna per le analisi di laboratorio.
"Questo sequestro dimostra quanto sia importante
effettuare i controlli. La carne di cinghiale è quella a maggior
rischio, soprattutto se proveniente da Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna, territori dove si registrano attualmente
focolai di peste suina africana nei cinghiali" spiega Francesco
Sgarangella, direttore del Dipartimento di prevenzione veterinaria
del Nord Sardegna.
Per evitare l'introduzione di prodotti
contaminati e quindi la diffusione del virus, la Sardegna e l'Unita
di progetto per l'eradicazione del virus della Psa della Asl di
Sassari, hanno predisposto un progetto di controllo e monitoraggio
che riguarda tutti i porti del nord dell'isola, con il
coinvolgimento delle forze dell'ordine.
"Il progetto nasce da esperienze di altri Paesi,
come il Giappone. Sfruttando le caratteristiche anatomiche e
fisiologiche dei cani, quali il potente fiuto, si riescono a
intercettare sostanze volatili emanate dai prodotti, anche
trasformati, a base di carne di maiale o di cinghiale", spiega la
responsabile scientifica del progetto per la Asl di Sassari,
Bastianina Mossa.
"Questo progetto sottolinea l'importanza della
prevenzione primaria in particolare nella lotta alle malattie
infettive trasmissibili agli animali", aggiunge il direttore
generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, "con un
approccio multidisciplinare verso le malattie infettive su
Uomo-Ambiente-Animali secondo il principio One...