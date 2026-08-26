Il Cagliari Calcio scende in campo e rinnova il proprio impegno, portato avanti nel corso delle stagioni sportive, a favore della donazione del sangue, unendosi agli appelli dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e dell'Arnas Brotzu di Cagliari. L'invito rivolto a tifosi, sportivi e cittadini è quello di compiere un gesto semplice e fondamentale per garantire le cure a chi ne ha bisogno.
L'appello assume particolare importanza nel
periodo estivo, quando le donazioni tendono a diminuire mentre
resta costante la necessità di sangue ed emocomponenti. Una
situazione che riguarda tutta la Sardegna: ogni anno nell'Isola
sono necessarie circa 107 mila unità di sangue, a fronte di circa
75 mila raccolte, con un divario di oltre 32 mila unità che rende
necessario il ricorso alle scorte provenienti da altre regioni.
Il sangue è indispensabile per gli interventi
chirurgici, le emergenze e i traumi e per garantire la continuità
delle terapie di pazienti oncologici, talassemici e affetti da
patologie ematologiche. Non può essere prodotto artificialmente e
la sua disponibilità dipende esclusivamente dalle donazioni.
"Il Cagliari Calcio invita i propri tifosi e
tutta la popolazione che può farlo a donare il sangue. La
solidarietà è un valore che appartiene allo sport e alla nostra
comunità. Con un gesto semplice ciascuno di noi può dare un aiuto
concreto a chi sta affrontando una malattia, un intervento o
un'emergenza.
Donare significa essere parte di una squadra
ancora più grande: quella che ogni giorno contribuisce a salvare
vite", è l'appello del Club, come spiegato dall'amministratore
delegato e direttore generale Stefano Melis.
"Il sostegno del Cagliari Calcio ci permette di
raggiungere tante persone, e soprattutto i più giovani, attraverso
il linguaggio e i valori dello sport - sottolinea Pietro Manca,
direttore del Servizio...