(Adnkronos) - Dua Lipa non solo guest star di Sanremo 2027 ma co-conduttrice di una serata del festival. È, a quanto apprende l'Adnkronos, il colpo grosso a cui Stefano De Martino sta lavorando per il suo esordio alla guida del festival, nella doppia veste di direttore artistico e conduttore. Le trattative sarebbero già ben avviate.

Dua Lipa conosce Sanremo per essere già stata ospite all'Ariston nel 2020 nel primo festival guidato da Amadeus, quando cantò 'Don't Start Now', esibendosi in una spettacolare coreografia circondata da otto ballerine. In Rai e nell'organizzazione del festival le bocche sono cucitissime e non è dato sapere se il corteggiamento per la co-conduzione di Dua Lipa sia mirato ad una serata precisa. Però è probabile che per una star del calibro della cantante britannica di origini kosovare-albanesi ci sia da un lato la volontà di averla per la serata inaugurale o per la finale (ma anche la nuova serata Performance dedicata alla selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest non è da escludere, visto che la star con la sua Tap Music si occupò di selezionare nel 2022 il concorrente britannico per la Bbc) e dall'altro l'esigenza di trovare una compatibilità con la sua agenda. Al festival mancano sei mesi e al momento Dua Lipa non ha calendarizzato live per le date di Sanremo, che quest'anno andrà in onda dal 16 al 20 febbraio, naturalmente al Teatro Ariston.

Il fatto che De Martino abbia ricevuto l'investitura ufficiale nell'ultimo giorno di Sanremo 2026, gli ha permesso di mettersi al lavoro con largo anticipo ma ha anche anticipato l'abituale rincorsa alle notizie sul festival. Nelle settimane scorse, sono già circolate altre indiscrezioni e suggestioni sulla costruzione del cast del festival. Si è parlato di un possibile ritorno all'Ariston di Maria De Filippi, in veste di co-conduttrice di una serata. La presenza di Maria De Filippi avrebbe un valore anche simbolico, visto che Stefano De Martino ha mosso i primi passi televisivi proprio ad 'Amici', il talent di Canale 5 che lo ha lanciato nel 2009, e che negli anni il legame con la conduttrice è rimasto forte. Un'altra presenza femminile che, a quanto apprende l'Adnkronos, è praticamente certa è quella di Brenda Lodigiani, già partner in crime di De Martino nel programma di Rai2 'Stasera tutto è possibile'. Per lei, però, più che la co-conduzione di una serata, si starebbe pensando ad una presenza che potrebbe punteggiare di interventi comici tutte le serate del festival. (di Antonella Nesi)