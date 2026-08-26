La giunta regionale ha approvato i criteri per destinare 4,4 milioni di euro alla rigenerazione urbana di Lula, Bitti, Onanì e Orune, accompagnando così la candidatura di Sos Enattos con un investimento concreto sulla qualità dei luoghi e delle comunità.
Le risorse, previste dalla legge regionale di
stabilità 2026, saranno ripartite in parti uguali tra i quattro
comuni, con un massimo di 1,1 milioni di euro ciascuno. I
finanziamenti potranno essere utilizzati per recuperare edifici
pubblici e spazi urbani, realizzare infrastrutture verdi,
rafforzare i luoghi di aggregazione e inclusione e migliorare
sicurezza, accessibilità e qualità urbana.
"L'Einstein Telescope è molto più di una grande
infrastruttura scientifica: è una straordinaria occasione di
sviluppo per la Sardegna - sottolinea l'assessore degli Enti
locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda -. La candidatura
stessa è un'occasione di rigenerazione dei territori: è giusto
prepararli oggi poiché potrebbero accogliere una trasformazione
dalle importanti ricadute scientifiche, economiche, occupazionali e
sociali, rafforzando la qualità urbana e di vita di chi già abita
il territorio così come per coloro che verranno".
"La candidatura di Sos Enattos deve diventare
anche un progetto di crescita territoriale e di sinergia
istituzionale - prosegue Spanedda -. Con queste risorse la Regione
sostiene concretamente i comuni e li mette nelle condizioni di
intervenire sui propri centri urbani, recuperare patrimonio e spazi
pubblici e migliorare i servizi. È così che una grande sfida
internazionale può tradursi in una ricaduta concreta per le
comunità".
I progetti dovranno avere carattere organico e
di interesse pubblico, essere coerenti con i caratteri ambientali e
storico-culturali dei luoghi e rispondere ai bisogni delle
comunità, intervenendo anche su situazioni di degrado, abbandono e
perdita di funzioni urbane.
"Una grande infrastruttura può diventare davvero
un'opportunità solo se...