Sono 16 le persone arrestate e 45 in tutto quelle indagate
nell'ambito dell'inchiesta della procura di Sassari culminata
questa mattina all'alba in un blitz dei carabinieri nel centro
storico della città, con una trentina di perquisizioni, anche in
diverse località della Penisola. In base ai riscontri delle
indagini coordinate dai pm, Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore,
sono tutti accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze
stupefacenti, con le aggravanti dell'ingente quantitativo e della
vendita in prossimità di istituti scolastici. L'attività
investigativa, condotta dalla sezione operativa del Norm della
compagnia di Sassari dal gennaio 2023, ha consentito di
raccogliere, secondo l'ipotesi accusatoria, gravi indizi di
colpevolezza in ordine all'esistenza di un gruppo criminale
composto da soggetti stranieri, dislocato nel centro storico di
Sassari e dedito allo spaccio continuativo di eroina e cocaina e in
via sussidiaria di marijuana, a favore di acquirenti provenienti da
varie zone della provincia. Per la cessione della droga la banda
utilizzava vedette e spacciatori locali che controllava tramite
minacce e violenze. Nel corso delle indagini è stato documentato
l'approvvigionamento dello stupefacente tramite ovulatori (che
operavano utilizzando la tecnica del cosiddetto "body packing",
ossia occultando la sostanza stupefacente nella cavità addominale)
e corrieri provenienti da Roma, Napoli, Torino, Milano e Padova. Le
indagini, sviluppate mediante sistemi di videosorveglianza,
intercettazioni telefoniche e telematiche, servizi di osservazione
e pedinamento, hanno permesso di accertare migliaia di cessioni di
droga, per un importo di circa un milione di euro; sequestrare
oltre 2,5 chilogrammi di cocaina, 2,5 chilogrammi di eroina e 1/2
chilo di marijuana. Oltre all'esecuzione delle misure cautelari
personali, oggi sono stati notificati 45 avvisi di conclusione
delle indagini preliminari a carico dei soggetti indagati.
Contestualmente, nei comuni di Sassari, Barcellona Pozzo di Gotto...
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