Trentanove milioni di chili di Pecorino Romano Dop prodotti nella campagna 2024/2025, quasi 9mila allevatori e 47 caseifici coinvolti, export al 60% della produzione: sono i numeri presentati oggi nell'assemblea annuale del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, a Siamaggiore (Oristano).
La Sardegna resta il cuore produttivo con il 92%
del totale.
Sul mercato interno le vendite nella grande
distribuzione crescono per il secondo anno di fila (+4,3%), per un
consumo complessivo stimato in 123mila quintali, ma il dato
positivo sui volumi si accompagna a un calo del valore, giudicato
ingiustificato dal Consorzio. Gli Stati Uniti restano il primo
mercato estero con 131mila quintali, seguiti dall'Unione Europea
(quasi 55mila, +2,4%); in forte crescita Regno Unito (+8,6%),
Canada (+16%) e Australia (+19,6%).
Il nodo centrale resta quello dei dazi USA: dopo
l'introduzione del nuovo dazio del 15% nell'agosto 2025 e la sua
dichiarazione di illegittimità a febbraio 2026, Washington ha
imposto un dazio generale del 10% tramite la Section 122 del Trade
Act, tuttora in vigore. Il Consorzio ha condotto per tutto il 2025
una missione diplomatica a Washington, con lo studio legale
Gibbons, per costruire un consenso bipartisan sull'esenzione
tariffaria. Sul fronte tutela, l'Uspto, l'ufficio statunitense dei
marchi e brevetti, ha dichiarato incontestabile il marchio
tridimensionale del Pecorino Romano negli Stati Uniti, mentre
proseguono le azioni contro l'uso improprio del nome "Romano" in
centro America.
"I dati confermano la solidità di una filiera
che cresce nonostante un contesto internazionale complesso", ha
detto il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. "Purtroppo il
mercato interno nel 2025 ha tenuto sui volumi ma ha registrato una
progressiva, ingiustificata diminuzione in termini di valore. Il
2025 sarà comunque ricordato soprattutto per l'intenso lavoro
diplomatico svolto negli Stati Uniti, fino al Congresso...