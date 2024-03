Cabras

Appuntamento con l’attore e regista Simeone Latini

A Cabras via agli incontri di promozione della scuola di teatro. Il corso di recitazione teatrale e cinematografica verrà presentato sabato prossimo, 9 marzo, alle ore 17 al centro polivalente di via Tharros. L’iniziativa ha la finalità di promuovere e verificare il pubblico interessato all’avvio del progetto.

L’incontro sarà tenuto da Simeone Latini, attore e regista di fama internazionale, direttore artistico della Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari, tra i protagonisti di fiction come Fuoco Amico TF45 con Raoul Bova e L’Isola di Pietro, The Eye of the Beholder, ma anche di spot televisivi. Collaborano con Simone Latini gli attori Sara Balistreri, Stefano Cancellu ed Erika Carta.

L’invito è rivolto ai curiosi e agli interessati al mondo dell’arte teatrale, dai 12 anni in su, senza limiti di età. Durante il pomeriggio verranno dati maggiori dettagli sullo svolgimento del corso.

La sala auditorium del centro polivalente ospiterà la scuola e le rappresentazioni teatrali, ma anche di ballo, danza e per concerti, grazie ai lavori di ampliamento ora in corso con i quali saranno realizzati i servizi camerino a supporto del palco.

“Si tratta