(Adnkronos) - Il neo presidente riceve in regalo un pallone da volley dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario e improvvisa un palleggio prima della sua intervista alla rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor.
(Adnkronos) - Il neo presidente riceve in regalo un pallone da volley dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario e improvvisa un palleggio prima della sua intervista alla rassegna ideata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor.
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