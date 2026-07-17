Flumini di Quartu, Maxi Sequestro di Droga: 3,5 Kg tra Marijuana, Hashish e Cocaina. Arrestato 34enne

Flumini di Quartu, Maxi Sequestro di Droga: 3,5 Kg tra Marijuana, Hashish e Cocaina. Arrestato 34enne

FLUMINI DI QUARTU – I Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto del Norm della Compagnia di Quartu e della Stazione di Sestu, hanno arrestato un 34enne operaio del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga.

Il Controllo e la Scoperta

L'operazione è scattata durante un pattugliamento in una zona periferica. I militari hanno notato, all'interno di un'autovettura, un involucro sospetto parzialmente occultato. Rintracciato il proprietario, hanno eseguito una perquisizione veicolare e domiciliare.

Il Bilancio del Sequestro

I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

2 chilogrammi e 710 grammi di Marijuana , ripartita in varie buste di plastica

, ripartita in varie buste di plastica 680 grammi di Hashish in panetti

in panetti 111 grammi di Cocaina , già suddivisa in dosi

, già suddivisa in dosi un bilancino di precisione

materiale per il taglio e il confezionamento

4.330 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita

L'Arresto

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga, con un controllo capillare del territorio. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare ingenti guadagni sul mercato illegale. Le indagini proseguono per risalire ai canali di approvvigionamento.