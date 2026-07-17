DOMUSNOVAS – Un allevatore di 61 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Iglesias per detenzione illegale di esplosivi. Il materiale, di elevata pericolosità, è stato rinvenuto all'interno dell'ovile dell'uomo in una località poco distante dal centro del paese.

La Perquisizione e la Scoperta

L'operazione è scattata a seguito di elementi informativi che indicavano la possibilità che l'allevatore nascondesse del materiale illecito. I Carabinieri dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme allo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori "Sardegna" e alle unità cinofile, hanno eseguito una perquisizione nelle pertinenze dell'abitazione dell'uomo. Durante le verifiche all'interno dell'ovile, il personale dell'Arma ha rinvenuto alcuni spezzoni di miccia detonante, per una lunghezza complessiva di circa 19 metri, contenenti esplosivo ad alta potenzialità.

La Messa in Sicurezza e il Sequestro

Il materiale, di elevata pericolosità, è stato immediatamente messo in sicurezza grazie all'intervento degli artificieri dell'Arma e sottoposto a sequestro penale.

Il Giudizio

Questa mattina si è concluso il giudizio con rito direttissimo. L'Autorità Giudiziaria ha confermato l'arresto e concesso all'indagato i termini a difesa, applicando la misura dell'obbligo di dimora. Al termine delle formalità di rito, l'uomo era stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'Impegno dell'Arma

L'intervento si inserisce nell'ambito delle costanti attività di controllo del territorio e di vigilanza svolte dall'Arma dei Carabinieri, volte a garantire la sicurezza delle comunità locali, anche nelle aree rurali.