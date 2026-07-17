Algerino con Numerosi Precedenti Espulso e Accompagnato alla Frontiera: Daspo Urbano e Condanne per Droga e Rapina

Nuoro, Algerino con Precedenti per Spaccio e Rapina Espulso e Accompagnato alla Frontiera

NUORO – L'Ufficio Immigrazione della Questura di Nuoro ha eseguito un provvedimento di espulsione del Prefetto, con accompagnamento alla frontiera aerea, nei confronti di un cittadino algerino entrato irregolarmente in Italia nel 2020.

La Pericolosità Sociale

Il provvedimento si è reso necessario in quanto è stata riscontrata la pericolosità sociale dello straniero, che presentava a suo carico numerosi precedenti di polizia per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e rapina. L'uomo era inoltre destinatario della misura di prevenzione personale del Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.Ac.Ur) aggravato, il cosiddetto Daspo Urbano, a testimonianza della sua effettiva pericolosità.

L'Espulsione

Acquisito il riconoscimento consolare dall'Algeria, l'uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il suo paese d'origine. L'operazione conferma l'impegno della Polizia di Stato nel contrasto all'immigrazione irregolare e nella rimozione dal territorio nazionale di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.