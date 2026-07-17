Cagliari, Rapina Anziana in Piazza del Carmine: 28enne, cittadino straniero, Arrestato. La Vittima: "Spinta e Derubata"

CAGLIARI – Nelle prime ore del mattino di ieri, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in piazza del Carmine dopo una richiesta di soccorso al 112 che segnalava una rapina ai danni di un'anziana. La vittima, una pensionata di 75 anni, ha raccontato di essere stata spinta alle spalle mentre transitava nella piazza: un uomo le ha sottratto la borsa che portava a tracolla.

L'Intervento dei Passanti

Nonostante lo stato di shock, la donna è riuscita ad attirare l'attenzione dei passanti, che sono intervenuti prontamente, raggiungendo il rapinatore e immobilizzandolo fino all'arrivo delle Volanti.

L'Arresto e la Convalida

Il 28enne, cittadino straniero, è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata. Il G.I.P. ha convalidato l'arresto, applicando la misura del divieto di dimora nel Comune di Cagliari. L'episodio ha restituito un segnale di fiducia nella reattività dei cittadini e nella presenza delle forze dell'ordine, che hanno garantito una risposta tempestiva. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli. La solidarietà alla vittima e l'auspicio che episodi simili possano essere sempre prevenuti con la collaborazione di tutti.