Paga 265 euro per assicurare l’auto con un operatore trovato on-line: truffata

San Sperate

I carabinieri rintracciano il responsabile, un diciannovenne di Catania

Aveva cercato sul web offerte vantaggiose per assicurare la propria auto ed era incappata in un giovane siciliano, che si era finto agente assicurativo e l’aveva convinta ad attivare una polizza, pagando 265 euro con un bonifico. La copertura assicurativa, però non era mai partita.

La donna, una quarantanovenne di San Sperate, dopo aver scoperto di essere stata raggirata si era rivolta ai carabinieri della stazione del paese, che sono giunti all’identificazione del giovane grazie ai colleghi di Catania.

Il finto assicuratore, in fatti, è un diciannovenne di Aci Catena, in provincia di Catania: finora è incensurato, ma è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata.

Lunedì, 23 ottobre 2023

